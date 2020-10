Albioma : vise le bas de fourchette de ses objectifs 2020 après un recul de 6% du CA au T3

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur d'énergie renouvelable Albioma a indiqué mercredi qu'il visait le bas de la fourchette de ses objectifs pour 2020 en matière d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) et de résultat net part du groupe.

En matière d'Ebitda, Albioma s'était fixé une fourchette comprise entre 200 et 210 millions d'euros pour 2020 et un résultat net part du groupe situé entre 48 et 54 millions d'euros.

Ces projections prennent en compte la force majeure pour sa centrale ALM3 en Guadeloupe et sont présentées "hors nouveaux effets liés au coronavirus", a indiqué le groupe.

Albioma a fait ces projections alors qu'au troisième trimestre, son chiffre d'affaires s'est établi à 125,8 millions d'euros, en baisse de 6% par rapport à la période correspondante de 2019.

Ce repli tient principalement à la diminution du prix des combustibles - sans effet direct sur la marge compte tenu de l'indexation contractuelle des prix de vente de l'électricité sur le coût du combustible - à la forte dégradation du real brésilien, et au décalage des arrêts de maintenance annuelle de la centrale du Gol à La Réunion sur le troisième trimestre, en raison de la crise sanitaire, a précisé Albioma.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires a atteint 376,5 millions d'euros, en hausse de 1% par rapport à 2019, grâce à l'effet année pleine des derniers avenants de mise en conformité des systèmes de traitement des fumées des centrales (IED) et aux "bonnes performances" des installations thermiques, a ajouté le producteur d'énergie renouvelable.

Hors effet du prix des combustibles, la hausse sur neuf mois s'établit à 3%, a-t-il souligné.

