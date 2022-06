Communiqué de presse : ouverture de l'offre publique d'achat de KKR (pdf)

Le Conseil d'administration d'Albioma a désigné un comité ad hoc composé majoritairement d'administrateurs indépendants afin d'évaluer les termes de l'Offre, dans l'intérêt de tous les actionnaires et de toutes les parties prenantes du Groupe. Conformément à l'article 261-1, I 2°, 4° et 5° du règlement général de l'AMF, le Cabinet Ledouble a été mandaté en qualité d'expert indépendant par le Conseil d'administration d'Albioma pour émettre une attestation d'équité sur les conditions financières. L'expert

Le 22 juin 2022, KKR et Albioma ont mis à la disposition du public la note d'information et la note en réponse visées et les documents « autres informations », et L'AMF a publié un avis d'ouverture de l'Offre. La documentation afférente à l'offre publique est disponible sur les sites internet d'Albioma ( www.albioma.com ) et de l'AMF ( www.amf-france.org ).

L'Offre a été jugée conforme par l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 21 juin 2022 qui a apposé son visa sur la note d'information de KKR sous le numéro 22- 230 et sur la note en réponse d'Albioma sous le numéro 22-231. Le même jour, l'initiateur et Albioma ont déposé à l'AMF les documents « autres informations » relatifs aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de l'initiateur et d'Albioma.

Le Conseil d'administration d'Albioma a jugé à l'unanimité l'Offre favorable aux intérêts du Groupe et de l'ensemble de ses parties prenantes et recommandé aux actionnaires d'apporter leurs titres à l'Offre

La réalisation de l'Offre Publique d'Achat sera soumise, outre la condition d'acceptation minimale obligatoire prévue à l'article 231-9, I 1° du règlement général de l'AMF, à une condition d'acceptation minimale selon laquelle KKR obtient un nombre d'actions Albioma représentant au moins 50,01 % du capital social et des droits de vote « théoriques ». KKR a l'intention, s'il vient à détenir au moins 90 % du capital social et des droits de vote d'Albioma à la clôture de l'Offre, de demander la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire.

Ayant pris connaissance des travaux du comité ad hoc, des conclusions de l'expert indépendant de l'avis du Comité de Groupe et du rapport de l'expert-comptable désigné par le Comité de Groupe, le Conseil d'administration d'Albioma a rendu le 30 mai 2022, à l'unanimité, un avis motivé favorable sur l'Offre en considérant que celle-ci est dans l'intérêt du Groupe, de ses actionnaires et de ses salariés, et recommande ainsi aux actionnaires d'Albioma d'y apporter leurs titres.

Avertissement :

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'acquérir des titres.

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public. La diffusion de ce communiqué, l'offre et son acceptation peuvent faire l'objet d'une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'offre ferait l'objet de telles restrictions. Le présent communiqué n'est pas destiné à être diffusé dans ces pays. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer.

L'initiateur et la société Albioma déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

Il est prévu que l'offre soit ouverte aux Etats Unis d'Amériques conformément à la Section 14(e) et la Régulation 14E de l' U.S. Securities Exchange Act of 1934, tel que modifié (l' "U.S. Exchange Act"), conformément aux exceptions prévues par la Rule 14d- 1(d) de l'U.S. Exchange Act.

Déclarations prospectives :

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes tels que « perspectives », « croire », « penser », « s'attendre à », « potentiel », « continuer », « peut », « devrait », « chercher », « environ », « prédire », « avoir l'intention », « sera », « planifier », « estimer », « anticiper », l'utilisation négative de ces termes, d'autres termes comparables ou déclarations qui ne se rapportent pas strictement à des faits réels avérés, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations relatives à : la transaction proposée ; l'exploitation de l'entreprise acquise après la réalisation de la transaction ; les opportunités de croissance et autres synergies résultant de la transaction ; et le moment prévu pour la réalisation de la transaction proposée. Les déclarations prospectives sont fondées sur les croyances, les hypothèses et les attentes de KKR, compte tenu de toutes les informations dont il dispose actuellement. Ces croyances, hypothèses et attentes peuvent évoluer à la suite de nombreux événements ou facteurs, qui ne sont pas tous connus de KKR, ou sous son contrôle. Si un changement se produit, les activités, la situation financière, les liquidités et les résultats d'exploitation de KKR peuvent varier sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs suivants, entre autres, pourraient avoir une incidence sur les résultats réels par rapport aux déclarations prospectives : l'incapacité à réaliser les bénéfices attendus de la transaction proposée dans les délais prévus ; des passifs imprévu, des coûts d'intégration et d'autres coûts supplémentaires liés à la transaction proposée et au calendrier y afférent ; la disponibilité et le coût du financement de la transaction proposée

les changements dans l'activité d'Albioma ; tout retard ou toute difficulté dans l'obtention des autorisations réglementaires ; l'incapacité à réaliser la transaction ; la capacité de l'entreprise acquise à maintenir des relations commerciales après la transaction proposée ; l'incapacité à réaliser les avantages ou les changements dans les stratégies commerciales de KKR ou de l'entreprise acquise, y compris la capacité à réaliser les synergies anticipées, des partenariats stratégiques ou d'autres transactions

la disponibilité, les modalités et la répartition du capital ; la disponibilité du personnel qualifié et les frais de recrutement et de rétention de ce personnel ; et la concurrence accrue.

