Les actions européennes dans le désordre, le pétrole flambe

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé en début de séance mercredi tandis que les cours du pétrole flambent en raison des craintes pour l'approvisionnement mondial avec l'intensification du conflit en Ukraine.

À Paris, le CAC 40 perd 0,33% à 6.375,60 points vers 09h15 GMT. A Londres, le FTSE 100 gagne 0,51%, soutenu par les valeurs minières et pétrolières, et à Francfort, le Dax recule de 0,54%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,15%, le FTSEurofirst 300 de 0,73% et le Stoxx 600 de 0,07%.

Les combats se poursuivent en Ukraine entre les troupes du pays et les forces russes qui ont totalement cerné la ville de Kherson, dans le sud-ouest ukrainien près d'une semaine après le début de l'offensive de Moscou.

La peur de perturbation de l'approvisionnement en pétrole fait à nouveau grimper les cours: le Brent de la mer du Nord (+6,62%) a atteint un pic de plus de sept ans à 113 dollars le baril et le brut léger américain (+6,57%) a inscrit un plus haut depuis août 2013, à 111,5 dollars.,

"Tout cela est synonyme d'une onde inflationniste (...) prête à déferler une fois de plus sur l'économie mondiale. Cela se produira dans un environnement déjà inflationniste, provoqué par la pandémie de COVID-19", ont déclaré les analystes d'Oanda.

Le patron de Ryanair prévoit que les douze prochains mois seront "très difficiles" pour la plupart des compagnies aériennes en raison de la flambée des coûts du carburant.

La première estimation des prix à la consommation en zone euro en février sera publié à 10h00 GMT et le consensus Reuters table sur une accélération de l'inflation à 5,4% en rythme annuel, ce qui marquerait un nouveau record après 5,1% le mois précédent.

Autre rendez-vous attendu par les investisseurs, l'audition à 15h00 GMT du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, par la commission des Services financiers de la Chambre des représentants des Etats-Unis où il ne manquera pas d'être interrogé sur les répercussions de l'offensive de Moscou en Ukraine sur la politique monétaire de la Fed.

En Bourse, le secteur du pétrole et du gaz signe la plus forte hausse avec une progression de 3,7% et, à l'opposé, celui de l'automobile accuse la plus forte baisse (-2,14%).

Renault continue de pâtir de son exposition à la Russie et son action cède 4,20%.

TotalEnergies, ArcelorMittal, Rio Tinto et Shell gagnent de 3,62% à 4,82%.

Du côté du SBF 120, BioMérieux et Albioma chutent de 11,68% et 10,54% respectivement après la publication de leurs résultats et prévisions annuels.

A Stockholm, Ericsson abandonne 12,07%, le département américain de la Justice lui ayant signifié que les informations fournies concernant l'enquête interne sur des faits présumés de corruption en Irak étaient insuffisantes.

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)