Albion Development VCT - Fonds de capital-risque basé à Londres - La valeur nette d'inventaire au 30 juin diminue à 91,75 pence contre 93,55 pence l'année précédente, mais s'améliore par rapport à 88,65 pence au 31 décembre. Le rendement total de la valeur nette d'inventaire par action est de 5,8 % pour les six mois se terminant le 30 juin, malgré un "contexte macroéconomique et géopolitique difficile" tel qu'une inflation élevée, des taux d'intérêt en hausse et la volatilité des sociétés technologiques cotées en bourse. Albion Development ajoute qu'elle a versé un dividende intérimaire de 2,22 pence par action, contre 2,37 pence l'année précédente. La société indique qu'elle versera un dividende supplémentaire de 2,29 pence par action pour 2023. En ce qui concerne l'avenir, l'entreprise est confrontée à des problèmes macroéconomiques, notamment à une période de stagnation économique "voire de récession au Royaume-Uni".

Cours actuel de l'action : 84,50 pence, clôture en baisse de 1,7 % mardi

Variation sur 12 mois : en baisse de 2,9

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.