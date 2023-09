Albion Venture Capital Trust PLC est un fonds de capital-risque basé au Royaume-Uni. La politique d'investissement de la société vise à produire un flux régulier de dividendes avec une appréciation de la valeur du capital. La société se concentre sur l'investissement dans un portefeuille de petites entreprises de croissance non cotées en bourse dans divers secteurs, y compris des entreprises technologiques à haut risque. Les investissements peuvent prendre la forme d'actions ou d'un mélange d'actions et de prêts. L'allocation des fonds sera déterminée par les opportunités d'investissement qui se présenteront, mais des efforts seront faits pour garantir que le portefeuille est diversifié à la fois en termes de secteur et de stade de maturité de la société. Son portefeuille d'investissements dans divers secteurs comprend les logiciels et autres technologies, les soins de santé, y compris les soins de santé numériques, les énergies renouvelables, les services aux entreprises et autres, ainsi que l'éducation. Albion Capital Group LLP est le gestionnaire d'investissement de la société.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds