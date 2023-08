Alchemist Mining Inc. est une société canadienne. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de ses filiales en propriété exclusive, Iron Forge Holdings (1) LTD. (Iron Forge), LiTHOS Technologies Corp. (LiTHOS) et Aqueous Resources LLC. Iron Forge est une société d'exploration minière qui détient une propriété d'exploration composée d'environ 46 concessions de placers, couvrant une superficie totale de plus de 947 acres, située dans le méridien de Mount Diablo, dans le comté de Mineral, au centre-ouest du Nevada, appelée la propriété Rhodes Marsh. La propriété Rhodes Marsh est située à environ 65 kilomètres de route au sud de Hawthorne, Nevada et à environ 350 kilomètres au nord-ouest de Las Vegas, Nevada. LiTHOS détient 100 % des droits miniers sur une superficie d'environ 678 000 acres dans un bassin de saumure de lithium vierge en Arizona, connu sous le nom de propriétés Cactus Jack et Pac-Man. Elle possède également la technologie AcQUATM pour un procédé de membrane à électro-pression et une méthode de récupération et de concentration du chlorure de lithium à partir de sources aqueuses.

Secteur Exploitations minières et métallurgie