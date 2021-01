ALCHIMIE : Bilan semestriel S2 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ALCHIMIE (Paris:ALCHI) à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 12 540

- Solde en espèces : 69 102,78 €

Au cours du 2ème semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 25 572 titres 359 569,20 € 606 transactions VENTE 13 032 titres 178 671,98 € 250 transactions

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

- Nombre d’actions : 0

- Solde en espèces : 250 000,00 €

À propos d’Alchimie

Alchimie est une plateforme OTT qui distribue 55 chaînes thématiques affinitaires par abonnement. Alchimie dispose d’un catalogue de plus de 60 000 heures de contenus établi auprès de plus de 300 partenaires prestigieux (Arte, France TV distribution, ZDF Entreprises ou encore Zed). Alchimie s'associe aux talents (célébrités, influenceurs), aux marques et aux groupes de médias pour créer de nouvelles chaînes (Unbeaten, Cultivons-Nous, The Big Issue, Télé Star, Army Stories, Grand Air, Poisson Fécond, Vaughan, etc.) qui sont ensuite distribuées sur plus de 60 plateformes de distribution (TVPlayer, Amazon, Orange, Movistar, Samsung, Huawei, etc.) élargissant constamment son audience et par conséquent ses revenus. En 2019, Alchimie a acquis TVPlayer, la plus grande plateforme OTT indépendante du Royaume-Uni. Avec des bureaux en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en Australie, Alchimie emploie 125 collaborateurs et est classé 48e au French Web 500 (classement des 500 entreprises de la Tech française).

Pour plus d’informations : www.alchimie-finance.com / www.alchimie.com

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR TOTAL 606 25 572 359 569,20 250 13 032 178 671,98 27/11/2020 64 3 123 49 418,98 1 100 1 570 30/11/2020 86 3 003 44 800,86 10 317 4 680 01/12/2020 67 2 453 35 262,12 4 459 6 732,89 02/12/2020 22 495 6 499,8 0 0 0 03/12/2020 73 3 356 43 373,28 4 137 1 798,25 04/12/2020 56 1 783 24 585,07 36 1 483 2 0475,48 07/12/2020 27 941 13 673,77 28 1 154 1 6931,49 08/12/2020 24 969 14 215,91 11 593 8 707,91 09/12/2020 31 1 913 27 478,14 14 925 13 184,86 10/12/2020 16 506 7 107,23 3 332 4 676,98 11/12/2020 17 574 8 005,92 9 254 3 582,16 14/12/2020 0 684 9 487,7 0 446 6 304,43 15/12/2020 6 234 3 177,65 6 154 2 103,26 16/12/2020 18 749 10 009,19 14 300 4 041,24 17/12/2020 9 270 3 585,06 21 1 638 21 979,18 18/12/2020 11 518 6 924,88 6 411 5 527,5 21/12/2020 0 566 7 366,94 0 739 9 605,15 22/12/2020 9 226 2 932,96 6 182 2 352,44 23/12/2020 17 654 8 422,08 13 736 9 465,99 24/12/2020 0 0 0 12 558 7 326,43 25/12/2020 0 0 0 0 0 0 28/12/2020 13 543 7 152,45 12 537 7 082,17 29/12/2020 17 990 12 791,49 25 942 12 222,92 30/12/2020 12 285 3 726,6 5 140 1 832 31/12/2020 11 737 9 571,12 10 495 6 489,25

