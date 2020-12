Alchimie : annonce 19 nouvelles chaînes lancées ou en cours de lancement au T4 2020 et confirme sa dynamique de développement en France et à l'international 17/12/2020 | 07:31 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Regulatory News: Alchimie (Paris:ALCHI) (FR0014000JX7 – ALCHI ; éligible PEA-PME), plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents, confirme sa dynamique de développement en France et à l’international. 19 nouvelles chaînes lancées ou en cours de lancement, en Espagne, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France L’offre hispanophone d’Alchimie compte désormais six chaînes permettant à terme de cibler l’immense réservoir d’abonnés potentiels en Amérique du Sud. Deux nouvelles chaînes ( El mapa de Sebas, Wikiseba ), coéditées notamment avec des youtubeurs, ont ainsi été lancées ces dernières semaines en Espagne ;

), coéditées notamment avec des youtubeurs, ont ainsi été lancées ces dernières semaines en Espagne ; Au Royaume-Uni, l’offre du Groupe s’est enrichie de quatre nouvelles chaînes, dont The Big Issue et certaines coéditées avec les célébrités Jo Wood, Raphaël Rowe et Dr Karan , permettant de renforcer significativement le catalogue destiné aux abonnés anglo-saxons, l’un des premiers relais de croissance en termes d’abonnés ;

et certaines coéditées avec les célébrités , permettant de renforcer significativement le catalogue destiné aux abonnés anglo-saxons, l’un des premiers relais de croissance en termes d’abonnés En France, sept chaînes, dont TV Green , la seconde chaîne coéditée avec Aerion, ainsi que d’autres coéditées avec Thierry Coste ou encore Benoit Hamon , ont été lancées, ou sont en cours de lancement, depuis septembre dernier ;

, la seconde chaîne coéditée avec Aerion, ainsi que d’autres coéditées avec ou encore , ont été lancées, ou sont en cours de lancement, depuis septembre dernier ; Enfin, une nouvelle chaîne, coéditée avec le magazine Spektrum der Wissenschaft sur la thématique des Sciences et des découvertes, est en cours de lancement en Allemagne. 6 000 heures de nouveaux contenus vidéo Au cours du quatrième trimestre 2020, Alchimie a signé plusieurs accords avec des ayants-droit en Espagne (Motion Pictures), au Royaume-Uni (Scorpion TV), en Allemagne (Autentic Distribution), en France (13 Productions, Ananda Media, JAVA Films) ou encore aux Etats-Unis (Law & Crime TV, Horse & Country TV) enrichissant son catalogue de près de 6 000 heures de contenus vidéo thématiques additionnels. Six nouveaux accords de distribution des chaînes Alchimie Depuis septembre, Alchimie a également signé plusieurs accords de distribution avec des acteurs comme Netgem au Royaume-Uni ainsi que Xiaomi et ZTE en Europe. Ces accords permettent aux opérateurs et aux fabricants hardware de proposer des contenus originaux et de monétiser leur audience tandis que la visibilité de la plateforme Alchimie se voit renforcée, augmentant ainsi le nombre d’abonnés potentiels. Nicolas d’Hueppe, fondateur et CEO d’Alchimie, déclare « Alchimie avance conformément aux objectifs de lancement de nouvelles chaînes, énoncés à l’occasion de notre IPO, puisque notre plateforme comptera comme prévu 70 chaînes au 31 décembre 2020. Les nombreux lancements récents à l’international illustrent la pertinence et l’universalité de notre modèle fondé sur le partage de revenus entre les ayants droit, les médias et les talents ainsi que les distributeurs. La signature de nombreux nouveaux contrats avec ces trois parties prenantes ont ainsi permis de lancer de nouvelles chaînes thématiques affinitaires avec succès. Cela met également en exergue le potentiel du levier opérationnel sous-jacent, à savoir notre capacité de déploiement rapide à un coût maîtrisé. Au-delà de l’expansion des chaînes en France, l’enrichissement de notre offre en Espagne et au Royaume-Uni soutiendra la croissance de notre base d’abonnés en nous permettant de cibler les deux principaux bassins linguistiques mondiaux. Nous sommes par conséquent confiants quant au niveau d’activité de la fin d’année et réaffirmons notre capacité d’atteindre un chiffre d’affaires 2020 de 27 M€, ainsi qu’une base de 330 000 abonnés, reflétant la forte croissance structurelle de la consommation de contenus vidéos OTT, dont la demande a explosé lors des confinements, ainsi que notre positionnement unique sur le segment affinitaire. » Prochain communiqué financier : chiffre d’affaires annuel 2020, le 27 janvier 2021 À propos d’Alchimie Alchimie est une plateforme OTT qui distribue 55 chaînes thématiques affinitaires par abonnement. Alchimie dispose d’un catalogue de plus de 60 000 heures de contenus établi auprès de plus de 300 partenaires prestigieux (Arte, France TV distribution, ZDF Entreprises ou encore Zed). Alchimie s'associe aux talents (célébrités, influenceurs), aux marques et aux groupes de médias pour créer de nouvelles chaînes (Unbeaten, Cultivons-Nous, The Big Issue, Télé Star, Army Stories, Grand Air, Poisson Fécond, Vaughan, etc.) qui sont ensuite distribuées sur plus de 60 plateformes de distribution (TVPlayer, Amazon, Orange, Movistar, Samsung, Huawei, etc.) élargissant constamment son audience et par conséquent ses revenus. En 2019, Alchimie a acquis TVPlayer, la plus grande plateforme OTT indépendante du Royaume-Uni. Avec des bureaux en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en Australie, Alchimie emploie 125 collaborateurs et est classé 48e au French Web 500 (classement des 500 entreprises de la Tech française). Pour plus d’informations : www.alchimie-finance.com / www.alchimie.com Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201216005985/fr/

© Business Wire 2020 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur ALCHIMIE 07:31 ALCHIMIE : annonce 19 nouvelles chaînes lancées ou en cours de lancement au T4 2.. BU 10/12 ALCHIMIE : annonce son calendrier financier pour l'exercice 2020/2021 BU 24/11 ALCHIMIE : Introduction en bourse CO

Graphique ALCHIMIE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ALCHIMIE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Baissière Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Nicolas d’Hueppe Chairman & Chief Executive Officer Jean-Michel Neyret Chief Operating Officer Stéphane Taillefer Chief Financial Officer David Amiot Chief Technical Officer Cédric Ponsot Independent Director