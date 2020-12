Alchimie : annonce son calendrier financier pour l'exercice 2020/2021 10/12/2020 | 18:04 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Regulatory News: Alchimie (FR0014000JX7 – ALCHI ; éligible PEA-PME) (Paris:ALCHI), plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives, co-éditées avec des groupes de médias et des talents, publie aujourd’hui son calendrier financier indicatif pour l’exercice 2020/2021. Calendrier financier indicatif* : Evénements Date Chiffre d’affaires annuel 2020 27 janvier 2021 Résultats annuels 2020 27 avril 2021 Assemblée Générale 8 juin 2021 Chiffre d’affaires du S1 2021 20 juillet 2021 Résultats semestriels 2021 19 octobre 2021 À propos d’Alchimie Alchimie est une plateforme OTT qui distribue 55 chaînes thématiques affinitaires par abonnement. Alchimie dispose d’un catalogue de plus de 60 000 heures de contenus établi auprès de plus de 300 partenaires prestigieux (Arte, France TV distribution, ZDF Entreprises ou encore Zed). Alchimie s'associe aux talents (célébrités, influenceurs), aux marques et aux groupes de médias pour créer de nouvelles chaînes (Unbeaten, Cultivons-Nous, The Big Issue, Télé Star, Army Stories, Grand Air, Poisson Fécond, Vaughan, etc.) qui sont ensuite distribuées sur plus de 60 plateformes de distribution (TVPlayer, Amazon, Orange, Movistar, Samsung, Huawei, etc.) élargissant constamment son audience et par conséquent ses revenus. En 2019, Alchimie a acquis TVPlayer, la plus grande plateforme OTT indépendante du Royaume-Uni. Avec des bureaux en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en Australie, Alchimie emploie 125 collaborateurs et est classé 48e au French Web 500 (classement des 500 entreprises de la Tech française).

Pour plus d’informations : www.alchimie-finance.com / www.alchimie.com * les communiqués seront diffusés après clôture des marchés. Informations soumises à modification. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201210005861/fr/

