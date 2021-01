Alchimie : chiffre d'affaires 2020 supérieur aux anticipations à 28,9 M

Regulatory News:

ALCHIMIE (Paris:ALCHI) (FR0014000JX7 – ALCHI – Eligible PEA-PME), plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents, annonce son chiffre d’affaires annuel consolidé.

M€ 31-12-2020 31-12-2019 Var % Chiffre d’affaires consolidé 28,9 23,6 +22%

Le chiffre d’affaires annuel consolidé (IFRS) du Groupe s’établit à 28,9 M€ au 31 décembre 2020, en augmentation de +22% par rapport au 31 décembre 2019. L’activité Vidéo poursuit sa dynamique avec un taux de croissance annuelle de +37% vs. +30% attendus par la Société.

Cette progression résulte du lancement de plus de 50 nouvelles chaînes en 2020 portant l’offre d’Alchimie à 70 chaines co-éditées avec des Personnalités et Talents et du déploiement de l’offre packagée TVPlayer en Angleterre, en France, en Espagne et aux Etats-Unis.

Conformément à sa feuille de route, la Société comptait 330 000 abonnés au 31 décembre 2020, soit une augmentation du parc d’abonnés de +83% par rapport à fin 2019. La croissance saine du niveau d’activité est liée à un parc d’abonnés de qualité avec un taux de résiliation meilleur qu’escompté, générant un ARPU légèrement supérieur aux attentes.

Les lancements à l’international effectués au cours du dernier trimestre illustrent la pertinence du modèle d’Alchimie fondé sur le partage de revenus entre les ayants droit, les médias et les talents ainsi que les distributeurs. La Société entend désormais renforcer l’accès à sa plateforme à travers Alchimie Studio, porte d’entrée pour les talents et les médias pour co-publier leur chaîne, à l’international après le succès rencontré en France.

Nicolas d’Hueppe, PDG et Fondateur d’Alchimie déclare : « Je suis très heureux que cette première publication financière post cotation nous permette d’afficher des revenus supérieurs à notre objectif initial. Avec près de 29 M€ de chiffre d’affaires, Alchimie surperforme l’objectif fixé au moment de notre IPO. Par ailleurs, le contexte lié à la crise sanitaire est porteur puisqu’il favorise la consommation de contenus vidéos et contribue ainsi au développement des plateformes de vidéos à la demande comme Alchimie. Je suis persuadé que notre proposition de chaînes thématiques affinitaires en évolution constante, séduira de nombreux abonnés au cours de ce nouvel exercice ».

À propos d’Alchimie

Alchimie est une channel factory : plateforme vidéo unique en partenariat avec des talents et médias pour coéditer leur propre chaîne thématique. Alchimie dispose d’un catalogue de plus de 60 000 heures de contenus établi auprès de plus de 300 partenaires prestigieux (Arte, France TV distribution, ZDF Entreprises ou encore Zed). Alchimie s'associe avec 70+ talents (célébrités, influenceurs), aux marques et aux groupes de médias pour créer de nouvelles chaînes (Cultivons-Nous, The Big Issue, Army Stories, Jacques Attali, Poisson Fécond, Vaughan, Michael Rowe, Spektrum der Wissenschaft) qui sont ensuite distribuées sur plus de 60 plateformes de distribution (TVPlayer, Amazon, Orange, Movistar, Samsung, Huawei, etc.) élargissant constamment son audience et par conséquent ses revenus. En 2019, Alchimie a acquis TVPlayer, la plus grande plateforme OTT indépendante du Royaume-Uni. Avec des bureaux en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en Australie, Alchimie emploie 125 collaborateurs et est classée 48e au French Web 500 (classement des 500 entreprises de la Tech française)

