Alchimie : et Samsung TV Plus étendent leur partenariat stratégique à l'Europe

Alchimie distribue plus de 30 chaînes sur la plateforme Samsung TV Plus

Regulatory News:

ALCHIMIE (Paris:ALCHI) (FR0014000JX7 – ALCHI – Eligible PEA-PME), plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents, annonce aujourd'hui une extension de son partenariat stratégique avec Samsung TV Plus afin de fournir une sélection de chaînes thématiques de vidéo à la demande à des millions d’utilisateurs de Samsung Smart TV en Espagne, en France, au Royaume-Uni et en Italie.

En outre, le partenariat a vu le lancement de la première chaîne d'Alchimie de films, Movies Central by TVPlayer, sur la plateforme TV Plus de Samsung. Cette chaîne permet aux abonnés français et britanniques d'accéder à des films incontournables de tous genres.

La plateforme d'Alchimie, grâce à sa technologie de distribution, son catalogue de contenus de qualité et son approche évolutive permet à Samsung TV Plus d'être flexible tant au niveau de la gamme de chaînes que des contenus proposés. Les chaînes d'Alchimie sont alimentées par des programmes exclusifs ou des "playlists" de contenus conçus autour des thématiques des chaînes. La pierre angulaire de cette flexibilité réside dans le catalogue de contenus multilingues de qualité d'Alchimie, l'un des plus importants au monde, qui offre un accès exclusif à des programmes premium, permettant aux éditeurs de chaînes de mettre à jour régulièrement les contenus des playlists, de répondre aux intérêts des abonnés et de rester cohérent avec les événements locaux et mondiaux.

Nicolas d’Hueppe, PDG et Fondateur d’Alchimie déclare : « L’audience de Samsung en Europe est vaste, multilingue et avertie. Grâce au catalogue et à la technologie d'Alchimie, nous pouvons créer des chaînes thématiques qui sont riches en contenus, conçues pour séduire un public aux exigences élevées et aux intérêts spécifiques. En collaboration avec Samsung, nous nous assurons ainsi que chacun puisse regarder un programme qui lui plaise, où qu'il se soit et quels que soient ses centres d'intérêt ».

Samsung TV Plus est préinstallé sur les smart TV Samsung fabriquées après 2016. 100% gratuit et l’application ne nécessite aucun téléchargement, carte de crédit, abonnement ou appareil supplémentaire. Avec plus de 300 chaînes, TV Plus est disponible dans sept pays européens au total, dont l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, la France, le Royaume-Uni, l'Autriche et l'Espagne.

À propos d’Alchimie

Alchimie est une channel factory : plateforme vidéo unique en partenariat avec des talents et médias pour coéditer leur propre chaîne thématique. Alchimie dispose d’un catalogue de plus de 60 000 heures de contenus établi auprès de plus de 300 partenaires prestigieux (Arte, France TV distribution, ZDF Entreprises ou encore Zed). Alchimie s'associe avec 70+ talents (célébrités, influenceurs), aux marques et aux groupes de médias pour créer de nouvelles chaînes (Cultivons-Nous, The Big Issue, Army Stories, Jacques Attali, Poisson Fécond, Vaughan, Michael Rowe, Spektrum der Wissenschaft) qui sont ensuite distribuées sur plus de 60 plateformes de distribution (TVPlayer, Amazon, Orange, Movistar, Samsung, Huawei, etc.) élargissant constamment son audience et par conséquent ses revenus. En 2019, Alchimie a acquis TVPlayer, la plus grande plateforme OTT indépendante du Royaume-Uni. Avec des bureaux en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en Australie, Alchimie emploie 125 collaborateurs et est classée 48e au French Web 500 (classement des 500 entreprises de la Tech française)

Pour plus d’informations : www.alchimie-finance.com / www.alchimie.com

A propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspire le monde et façonne l'avenir avec des idées et des technologies innovantes. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des smartphones, des appareils portables, des tablettes, des appareils numériques, des systèmes de réseau et de mémoire, des systèmes LSI, des fonderies et des solutions LED. Pour connaître les dernières nouvelles, veuillez consulter l'espace presse http://news.samsung.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210127005741/fr/