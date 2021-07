Alchimie lance une nouvelle chaîne : Maryannochota.tv

Mary-Ann Ochota est une célèbre présentatrice, auteure, réalisatrice, universitaire et aventurière britannique. Sa passion pour l'archéologie, l'anthropologie et l'histoire se reflète dans son travail considérable pour la télévision, la radio et l'écrit.

Mary-Ann est l'auteur de Secret Britain : Unearthing Our Mysterious Past et Hidden Histories : A Spotter's Guide to the British Landscape. Elle a présenté des documentaires sur l'histoire, la société, la science et la politique pour la BBC, Smithsonian TV et Channel 4 et apparaît régulièrement sur la télévision nationale britannique en tant qu'experte.

Adepte de la marche et de l'escalade, Mary-Ann est convaincue que la vie en plein air est essentielle à notre bien-être physique et mental. Elle est fière de parrainer le Tony Trust, qui aide à financer la participation de jeunes gens à des centres d'activités de plein air, et est ambassadrice de la marche en montagne pour le British Mountaineering Council.

Mary-Ann Ochota TV est une chaîne vidéo en continu créée en partenariat avec Alchimie pour diffuser des documentaires de longue durée et de qualité sur des sujets qui reflètent ses passions et son expertise. Chaque mois, Mary-Ann sélectionnera des vidéos fascinantes sur l'anthropologie, l'archéologie, les sciences humaines et l'aventure.

Des femmes vikings à la refonte du cerveau, en passant par le repérage des limites de l'activité humaine, Mary-Ann-Ochota raconte l'histoire de nos vies et de nos limites.

La chaîne est disponible pour £4,99 par mois ou £49,90 par an.

Lien de la chaîne : https://www.maryannochota.tv/