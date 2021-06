Alchimie : lance pointedevue.tv, sa 100e chaine SVOD

Alchimie, plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD), annonce aujourd'hui le lancement de sa 100èmechaîne avec pointdevue.tv, la chaîne SVOD de référence dédiée aux familles royales et people d'exception.



'La chaînea pour but de donner vie et mouvement aux personnages qui bercent le quotidien de ses lecteurs', annonce la société.



Grâce à sa plateforme technique et son expertise de distribution, Alchimie permet donc à des médias tels que le magazine Point de vue d'entrer de plain-pied dans le monde de l'OTT.



'Nous avons relevé avec Point de vue le défi de créer cette chaîne unique en Europe', souligne Eric Van Eeckhout, VP Growth & Innovation chez Alchimie



