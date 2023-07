Alcidion Group Limited est une société spécialisée dans les technologies de la santé. Ses principales activités comprennent le développement et la licence de ses propres logiciels de santé (Miya Precision et ses modules associés, y compris Miya Observations, Flow, Task Management et PAS), la revente de certains logiciels de santé de ses partenaires stratégiques et la fourniture de services de mise en œuvre, de support et de maintenance de produits, d'intégration de systèmes et d'analyse de données à des clients du secteur de la santé en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. Son produit phare, Miya Precision, est une solution clinique intelligente basée sur une plateforme d'événements FHIR qui facilite de multiples applications cliniques et opérationnelles. Ses autres produits sont Smartpage, Patientrack et Silverlink PCS. Smartpage est un système avancé basé sur un smartphone et sur le web pour la communication hospitalière et la gestion des tâches, qui répond aux exigences des utilisateurs cliniques et non cliniques. La société dessert plus de 400 hôpitaux.

Secteur Logiciels