Alcoa affiche d'énormes pertes au quatrième trimestre

Producteur d'aluminium basé en Pennsylvanie, Alcoa a déclaré qu'elle avait perdu 374 millions de dollars, ou 2,12 dollars par action, au quatrième trimestre, contre une perte de 392 millions de dollars un an avant. Le revenu total de la société Alcoa provenant de tiers a diminué de 7 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre 2,7 milliards de dollars, principalement en raison de la baisse des prix de l'alumine et de l'aluminium, la hausse des coûts des matières premières (principalement la soude caustique et le carbone) et l'augmentation séquentielle des coûts de production.



La perte nette ajustée s'est élevée à 123 millions de dollars, soit 0,70 $ par action, L'EBITDA ajusté, hors éléments spéciaux, s'est élevé à 29 millions de dollars, soit une baisse par rapport au trimestre précédent.