Alcoa : de fortes pertes au premier trimestre 2023

Producteur d'aluminium, Alcoa affiche au premier trimestre 2023 une perte nette part du groupe de 231 millions de dollars. Le groupe avait réalisé 469 millions de dollars de bénéfice un an plus tôt à la même période. En outre, ses revenus sur ce premier trimestre ont baissé pour s’élever à 2,67 milliards de dollars, contre 3,29 milliards de dollars en 2022 à la même période. La perte ajustée trimestrielle a représenté 41 millions de dollars, soit 23 cents par titre, contre 577 millions de dollars de profits un an avant.