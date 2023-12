Alcoa Corporation est une société commerciale. Elle produit de la bauxite, de l'alumine et des produits en aluminium. Les activités de l'entreprise se répartissent en deux secteurs d'activité à déclarer : l'alumine et l'aluminium : Alumine et Aluminium. Le secteur de l'alumine comprend le système de raffinage mondial de la société, qui transforme la bauxite en alumine. L'alumine produite par ce segment est vendue principalement aux clients internes et externes des fonderies d'aluminium ; une partie de l'alumine est vendue à des clients externes qui la transforment en produits chimiques industriels. Le secteur de l'aluminium de la société se compose d'un système mondial de fonderie et de coulée, qui transforme l'alumine en aluminium de première fusion, et d'un portefeuille d'actifs énergétiques au Brésil, au Canada et aux États-Unis. Ses opérations de fusion produisent de l'aluminium primaire fondu, qui est ensuite transformé par les opérations de coulée en lingots d'alliage commun ou en produits de lingots à valeur ajoutée. La société possède plus de 27 sites d'exploitation dans neuf pays.

Secteur Aluminium