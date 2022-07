Alcoa : va développer la production d'une fonderie au Canada

Alcoa va accroître les capacités de coulée de sa fonderie de Deschambault au Canada. Le projet sera entièrement achevé au premier trimestre de 2023.



L'ajout de la coulée de lingots standard aux capacités du site permettra une plus grande flexibilité pour l'alliage en petits lots afin de répondre aux besoins des clients en matière de produits à valeur ajoutée tels que les alliages de fonderie pour l'industrie automobile.



' Nous travaillons directement avec un client pour mettre cette capacité de production en ligne afin de répondre aux besoins spécifiques du marché nord-américain ', a déclaré Kelly Thomas, vice-présidente exécutive et chef des affaires commerciales.



