Novartis : Berenberg réitère son conseil sur le titre

Berenberg a réitéré sa recommandation 'achat' sur Novartis, avec un objectif de cours de 96 francs suisses, avant la réunion annuelle demain des investisseurs du fabricant de médicaments.



Cet événement virtuel comprendra une mise à jour sur les progrès de son pipeline, ainsi que sur les différentes unités commerciales, les nouveaux médicaments, l'oncologie et l'unité générique Sandoz, a déclaré l'analyste.



'Il est clair que si de nombreux investisseurs s'accordent à dire que l'évaluation de Novartis semble attrayante, il y a un manque général d'enthousiasme, en particulier en ce qui concerne le pipeline', a souligné Berenberg.



'Après les déceptions de Beovu et Zolgensma intrathécal, les investisseurs ont besoin d'être rassurés sur le fait que Novartis peut fournir une régénération du pipeline nécessaire pour compenser les prochaines expirations de brevets', rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.