Novartis : Oddo confirme son conseil avant le CMD

Le groupe pharmaceutique suisse organisera cet après-midi son CMD virtuel. Avant cette présentation, Oddo confirme sa recommandation neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 89 CHF.



Oddo indique qu'une partie de cette présentation sera focalisée sur la capacité du groupe à améliorer le Core EBIT à court terme et moyen terme de son activité ' Innovative Medicine ' (Pharma de Spécialité).



Le groupe va présenter également une amélioration de ses économies (' Novartis Technical Operations ' program) jusqu'à 2 Md$ à partir de 2021.



' Cette présentation devrait être également l'opportunité de revenir principalement sur le pipeline ' late stage ' de la société à travers son portefeuille d'Immunologie, de Cardiologie, d'Ophtamologie, du Système Nerveux Central et d'Oncologie ' indique Oddo.



' En parallèle, le management annonce un rachat d'actions d'un montant de 2,5 Md$ sans pour autant préciser de calendrier '.



