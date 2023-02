Alcon: accord avec J&J pour des appareils de chirurgie de la cataracte

Zurich (awp) - Le groupe Alcon est parvenu à un accord avec J&J Surgical Vision pour mettre fin à une procédures judiciaires en cours portant sur des dispositifs de chirurgie de la cataracte assistée par laser, rachetés par l'ex-division de produits ophtalmiques de Novartis dans le cadre de l'acquisition de LenSx en 2010.

Dans le cadre de cet accord, les parties ont convenu d'échanger plusieurs licences ainsi que "d'autres engagements et décharges", indique Alcon lundi dans un commnniqué sans fournir plus de précisions. La firme genevoise versera en outre à la filiale du géant américain Johnson & Johnson (J&J) un versement unique de 199 millions de dollars pour ces droits et afin de résoudre "divers litiges mondiaux de propriété intellectuelle relatifs à cette affaire".

buc