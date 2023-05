Alcon ajuste la mire pour 2023 après un trimestre prometteur

Zurich (awp) - Le mastodonte des soins des yeux Alcon a affiché sur les trois premiers mois de l'année une cadence de croissance insoupçonnée. L'équipementier de l'ophtalmochirurgie et producteur de lentilles de contact relève dans la foulée de manière cosmétique ses ambitions pour l'ensemble de l'année.

Le chiffre d'affaires s'est enrobé entre janvier et fin mars de 7% à 2,33 milliards de dollars (2,07 milliards de francs suisses), malgré un tassement de 6% à 427 millions dans les dispositifs implantables. Tous les autres segments d'activité ont affiché une croissance de peu ou prou 10%.

La marge opérationnelle au niveau du groupe s'est améliorée d'une vingtaine de points de base (pb) à 11,5%. Apuré de tout élément jugé non récurrent, cet indicateur a stagné à 20,6%. Le bénéfice par action a grappillé un centime de franc à 35 centimes, égraine un compte-rendu diffusé mardi soir.

La performance décoiffe les projections des analystes consultés par l'agence AWP, qui plafonnaient les recettes à 2,28 milliards. La marge opérationnelle ne devait s'établir qu'à 10,6% en moyenne et celle ajustée qu'à 20,3%.

La direction vise toujours pour l'ensemble de l'année en cours un chiffre d'affaires compris entre 9,2 et 9,4 milliards de dollars, mais la croissance implicite hors effets de changes doit s'établir entre 7 et 9% au lieu de 6 à 8%. La marge opérationnelle ajustée doit toujours s'inscrire entre 19,5 et 20,5% et le bénéfice par action entre 2,55 et 2,65 dollars, mais dans le haut de cette fourchette.

Les analystes saluent une performance prometteuse début 2023. L'entreprise a gagné des parts de marché dans ses deux secteurs d'activité, observe de son côté Daniel Buchta, de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), qui anticipe une nouvelle hausse des objectifs à l'issue du premier semestre. Notant que l'entreprise se trouve toujours en phase de transformation depuis son autonomisation de Novartis en 2019, Sybille Bischofberger chez Vontobel anticipe une poursuite des améliorations.

Mercredi à 12h35, la nominative Alcon s'appréciait de 6,6% à 70,08 francs suisses, caracolant en tête d'un indice vedette SMI en retrait de 0,33%.

jh/al