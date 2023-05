Alcon annonce les résultats d'une nouvelle étude présentés lors de la réunion annuelle de la Société américaine de la cataracte et de la chirurgie réfractive

Alcon a annoncé les résultats d'une nouvelle étude présentés lors du congrès annuel de l'American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS) qui se tient à San Diego, CA (5-8 mai). L'étude menée à l'initiative de l'investigateur J. Morgan Micheletti, M.D., a démontré que les LIO monofocales Clareon® ? et Eyhance® ?

offrent une gamme similaire de vision, y compris l'acuité visuelle de loin et l'acuité visuelle intermédiaire. L'acuité intermédiaire corrigée de la distance était similaire dans les deux groupes (Eyhance vs Clareon) avec seulement une différence moyenne de 2,5 lettres. Les courbes de défocalisation binoculaire étaient extrêmement similaires de +1,00 D à -3,00 D, ce qui démontre une gamme de vision similaire pour les deux LIO monofocales.

La FDA a des normes spécifiques pour ce qui constitue une lentille à profondeur de champ étendue (EDOF), basées sur quatre critères de l'American National Standards Institute (ANSI). Les LIO monofocales Eyhance et Clareon ne répondent pas à ces critères. La LIO Clareon Vivity® ?

IOL est la seule IOL non diffractive disponible à avoir reçu cette désignation EDOF de la FDA - proposant aux patients une excellente vision de loin, une excellente vision intermédiaire et une vision de près fonctionnelle, avec une faible incidence de troubles visuels.