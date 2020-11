Alcon commence à recoller les morceaux au 3e trimestre

Zurich (awp) - L'impact de la crise sanitaire sur les affaires d'Alcon s'est sensiblement atténué au troisième trimestre, après avoir atteint son paroxysme au deuxième. En l'absence de certitudes sur la durée et les implications de la pandémie de coronavirus, l'entreprise se refuse toujours à énoncer des prévisions pour l'ensemble de l'exercice en cours.

Le chiffre d'affaires trimestriel s'est érodé de 1% à 1,82 milliard de dollars en comparaison annuelle. Au 2e trimestre, il avait chuté de plus d'un tiers. La marge opérationnelle corrigée se monte à 15,3%, contre 17,4% un an plus tôt. La perte par action est de 0,30 dollar, (+0,39 dollar sur base assainie), a précisé Alcon mardi soir.

Les résultats ont été affectés par divers facteurs extraordinaires comme des écarts d'acquisition ou des frais de restructuration. Sans cela, le résultat opérationnel de base se monte à 279 millions de dollars, alors que la perte d'exploitation affichée est de 129 millions de dollars. La perte nette est de 147 millions, multipliée par deux et demi sur un an.

Les chiffres ont dépassé les attentes des analystes du consensus AWP, qui tablaient sur un chiffre d'affaires de 1,73 milliard de dollars, une perte opérationnelle de 151 millions et un bénéfice opérationnel de base de 206 millions. Le bénéfice de base par action était attendu à 0,28 dollar.

La division Surgical a vu son chiffre d'affaires reculer de 2% seulement, contre 43% au 2e trimestre. La plus petite division Vision Care a affiché un chiffre d'affaires stable au 3e trimestre, contre un recul de 27% au 2e trimestre.

Toujours pas de prévisions, émission d'actions

Pour ce qui est de l'ensemble de l'année, rien n'a changé par rapport au dernier pointage: en raison des incertitudes liées à la crise du coronavirus. Alcon ne se risque pas à faire de pronostic financier

Le groupe gère activement le capital opérationnel, le cash-flow et les dépenses et met des priorités sur l'attribution de capital. Il se concentre aussi sur la préparation de programmes commerciaux pour profiter de la reprise des marchés.

Par ailleurs, le conseil d'administration a décidé ce mardi d'émettre 8 millions d'actions supplémentaires, prélevées sur le capital autorisé. Ces titres sont destinés aux rémunérations basées sur actions.

Lueur d'espoir dans une période compliquée

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) accueille une performance inespérée. La surprise avait toutefois été éventée par les présentations également encourageantes des résultats intermédiaires de divers acteurs du segment des dispositifs médicaux.

L'établissement cantonal anticipe un nouvel accès de faiblesse sur le trimestre en cours et le suivant, mais ne prévoit pas de séquelles durables de la pandémie de coronavirus sur les principaux marchés de l'ancienne filiale de Novartis.

Le rétablissement sur le troisième partiel de impressionne Vontobel, sans toutefois parvenir à faire oublier un exercice 2019 déjà difficile suivi d'une entame de 2020 frappée de plein fouet par le Covid-19.

La banque de gestion rappelle que le cours de l'action a néanmoins affiché une belle résistance et que sa valorisation paraît subséquemment élevée, pour une entreprise en pleine réorientation et au beau milieu d'une pandémie.

A 11h03, la nominative Alcon s'appréciait de 4,4% à 61,72 francs suisses, caracolant en tête d'un SMI en hausse de 1,28%.

