Alcon continue de se reprendre de la crise du coronavirus

Zurich (awp) - Le spécialiste des produits ophtalmiques Alcon s'est encore repris de la crise du coronavirus au 1er trimestre 2021. Pour l'exercice dans son ensemble, l'entreprise issue d'un spin-off de Novartis, se risque à nouveau à faire des prévisions. Elle les avait auparavant suspendues en raison des incertitudes liées à la pandémie.

Sur le premier partiel de l'année, Alcon affiche un chiffre d'affaires en hausse de 5% à 1,19 milliard de dollars, sur un an et ce alors que le 1er trimestre 2020 n'avait pas été complètement grevé par les mesures contre la pandémie.

La profitabilité de l'entreprise s'est elle aussi améliorée: la marge opérationnelle a atteint 7,8% (-1,5%) et la marge opérationnelle de base 18,0% (16,6%). Le bénéfice net se monte lui à 84 millions de dollars, après une perte de 57 millions un an plus tôt. Ces chiffres sont en grande partie supérieurs aux attentes des analystes.

Le premier trimestre a été solide, avec des ventes saines, un retour des marges de base au niveau de 2019 et la finalisation quasi complète des activités de séparation, a déclaré le directeur général David Endicott, cité dans le communiqué de mardi soir. La commercialisation de nouveaux produits assure toujours des gains de parts de marché, malgré les effets de la pandémie du Covid-19.

Pour ce qui est de la suite, Alcon se risque à nouveau à faire des prévisions, qu'elle avait suspendues auparavant en raison des incertitudes liées à la pandémie. Concrètement, l'ancienne filiale de Novartis vise cette année un chiffre d'affaires de 7,8-8,0 milliards de dollars. La marge opérationnelle de base devrait se situer autour de 17,0%.

A moyen terme, d'ici 2025, l'entreprise vise comme déjà dit un chiffre d'affaires annuel de 10 milliards de dollars avec une marge opérationnelle de base dans le milieu de la fourchette des 20%. Ces prévisions ne tiennent pas compte d'éventuelles acquisitions. Le cash-flow libre devrait lui se situer entre 1,8 et 2 milliards de dollars.

kw/rp