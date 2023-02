Alcon : dans le vert après ses résultats annuels

Alcon avance de plus de 1% à Zurich, au lendemain de la publication par le laboratoire d'ophtalmologie d'un BPA ajusté de 2,24 dollars, en croissance de 4% en données publiées et de 23% à changes constants, au titre de l'année 2022.



A 8,65 milliards de dollars, son chiffre d'affaires a augmenté de 5% (+11% à changes constants), une croissance tirée avant tout par la division chirurgicale, tandis que sa marge opérationnelle ajustée s'est améliorée de 0,6 point à 18,2%.



'Alcon a réalisé une année solide malgré un environnement macroéconomique toujours difficile, notamment des pressions inflationnistes, des vents contraires sur la chaîne d'approvisionnement et un dollar fort', commente son CEO David Endicott.



Pour 2023, la direction anticipe une croissance des ventes 'dans le milieu ou le haut de la plage à un chiffre', une expansion continue des marges et une croissance des bénéfices dans le haut de la plage de 10-20%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.