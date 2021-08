Alcon en vue après un second partiel convaincant

Zurich (awp) - L'action Alcon tapait dans l'oeil des investisseurs mercredi matin à la Bourse suisse. Le géant genevo-texan des dispositifs et consommables ophtalmiques a dévoilé mardi soir une performance trimestrielle dépassant largement les attentes les plus optimistes formulées par les analystes du consensus AWP. La direction a dans la foulée revu à la hausse ses ambitions pour l'ensemble de l'année.

A 09h15, la nominative Alcon s'envolait de 8,3% à 69,92 francs suisses, après un éphèmère passage au-delà des 70 francs suisses et dans un SMI en hausse de 0,05%.

JPMorgan accueille de prime abord une nouvelle feuille de route plutôt modeste au vu des performances déjà réalisées. L'analyste David Adlington campe sur une appréciation neutre de l'action, assortie d'un objectif de cours pour fin 2021 à 60 francs suisses.

Plus confiant avec un objectif à 80 francs suisses et une recommandation d'achat, Scott Bardo chez Berenberg n'exclut pas de nouveaux relèvements d'objectifs avant la fin de l'année. L'analyste applaudit des réalisations trimestrielles "impressionnantes", notamment dans le domaine des lentilles de contact, et anticipe un rebond du cours du titre après les récentes dérives.

Chez UBS, Michael Leuchten assure que le dernier partiel aura estompé les craintes des actionnaires autour de la division Vision Care. L'expert campe aussi sur sa recommandation d'achat (buy).

Sibylle Bischofberger, pour Vontobel, note que l'entreprise demeure en phase de transformation depuis son autonomisation de Novartis en 2019 et anticipe une poursuite des progrès au cours des prochaines années. Dans l'intervalle, l'analyste reconduit sa recommandation "hold", comme son objectif de 69 francs suisses.

