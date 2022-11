Alcon étoffe légèrement ses ventes au 3e trimestre

Zurich (awp) - Le géant des soins oculaires Alcon a vu son chiffre d'affaires progresser légèrement au troisième trimestre, alors que la rentabilité a été quelque peu ralentie par les investissements dans la recherche et le développement. La performance du groupe fribourgeois est plus ou moins conforme aux prévisions des analystes.

Entre juillet et fin septembre, le chiffre d'affaires a progressé de 2,0% sur un an à 2,1 milliards de dollars, a détaillé Alcon mardi soir dans un communiqué. A taux de change constants, la progression est de 9%.

Au niveau de la rentabilité, la marge opérationnelle de base a diminué à 17,2%, contre 17,7% au troisième trimestre 2021. Le bénéfice de base par action s'est quant à lui inscrit à 0,50 dollar, après 0,54 dollar un an auparavant. Le bénéfice par action dilué a lui atteint 0,23 dollar, contre 0 un an auparavant.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires se monte à 6,5 (6,1) milliards de dollars et la marge opérationnelle à 10,0% (6,5%). Le bénéfice de base par action est lui de 1,82 (1,60) dollar, a précisé Alcon dans son communiqué. Le bénéfice par action dilué est de 0,87 (0,48) dollar.

Par divisions, Surgical affiche un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars au 3ème trimestre (+5% ou +12% à taux de change constants) et de 3,4 milliards sur neuf mois (+9% ou 15% à taux de change constants). Vision Care a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel de 909 millions, en baisse de 2% (+5% à taux de change constants) et de 2,65 milliards sur neuf mois (+3% ou +8% à taux de change constants).

Le cash-flow s'est établi 871 millions de dollars sur neuf mois, après 958 millions un an plus tôt. Le cash-flow libre a lui diminué à 475 (578) millions.

La direction a légèrement adapté ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Elle table désormais sur un chiffre d'affaires de 8,5-8,7 milliards de dollars, en hausse de 10-11%, et une marge opérationnelle de 18,0-18,5%. Le bénéfice de base par action est lui attendu entre 2,20 et 2,25 dollars.

En août, la direction avait modéré ses ambitions annuelles, avançant une croissance de 9% à 11% pour un chiffre d'affaires entre 8,6 et 8,8 milliards. La marge opérationnelle de base était toujours attendue entre 18% et 19% et le bénéfice de base dilué par action était alors attendu entre 2,2 et 2,3 dollars.

