Alcon poursuit sa croissance au 2e trimestre

Zurich (awp) - Le géant des soins oculaires Alcon a enregistré au deuxième trimestre une accélération du chiffre d'affaires, alors que la rentabilité a stagné/reculé. La direction du groupe genevo-texan a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de 2022.

Entre avril et fin juin, Alcon a vu ses ventes accélérer de 5% (10% à taux de change constants) à 2,2 milliards de dollars, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué.

Au niveau de la rentabilité, la marge opérationnelle s'est établie à 9,1%, après 10,9% il y a un an. Le bénéfice net a quant à lui atteint 148 millions, en repli comparé aux 151 millions réalisés au deuxième partiel 2021.

Ces chiffres sont conformes aux attentes des analystes du consensus AWP pour le chiffre d'affaires, mais inférieurs pour ce qui est de la marge opérationnelle qui était attendue à 10,5%. Le bénéfice net est un peu supérieur aux attentes (145 millions).

Pour l'ensemble de l'année, Alcon table sur une croissance nette des ventes de 9-11%, soit un chiffre d'affaires entre 8,6 et 8,8 milliards de dollars (8,7-8,9 milliards en mai dernier). La marge opérationnelle de base est toujours anticipée entre 18% et 19% et le bénéfice de base dilué par action est désormais attendu entre 2,2 et 2,3 USD (+19-24%) contre 2,35-2,45 USD en mai.

al/rp