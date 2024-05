Alcon Inc. est le leader mondial de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de produits de soin ophtalmologique. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits et équipements chirurgicaux ophtalmiques (56,7%) : consommables (51,2% du CA), produits implantables (32%) et autres (16,8% ; notamment équipements chirurgicaux) destinés au traitement de la cataracte, des maladies rétiniennes, du glaucome et des erreurs de réfraction ; - produits de soin de la vision (43,3%) : lentilles de contact (59,2% du CA) et produits de soins oculaires (40,8% ; collyres et pommades ophtalmiques, etc.). A fin 2023, le groupe dispose de 19 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (0,7%), Etats-Unis (46%), Japon (6,2%), Chine (5,6%) et autres (41,5%).