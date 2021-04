Alcon rachète les droits commerciaux de Simbrinza aux Etats-Unis

Zurich (awp) - Le spécialiste des produits ophtalmiques Alcon a racheté les droits commerciaux du collyre Simbrinza pour les Etats-Unis du groupe pharmaceutique Novartis. L'opération devrait être finalisée au 2e trimestre 2021 et le groupe déboursera quelque 355 millions de dollars (323 millions de francs suisses) pour cette transaction.

Simbrinza a été homologué par les autorités américaines sanitaires en 2013 et son brevet court jusqu'à 2030. Dans un premier temps, Novartis continuera à vendre aux Etats-Unis le produit pour Alcon et lui versera le bénéfice. A la fin de la période de transition, la production et la distribution du collyre seront prises en charge par Alcon pour cet important marché.

