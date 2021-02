Alcon s'est repris en fin d'année des conséquences de la crise du coronavirus

Zurich (awp) - La crise du coronavirus a donné du fil à retordre au spécialiste des produits ophtalmiques Alcon. Toutefois, la reprise constatée en seconde partie d'année a gagné en élan sur la fin. Les actionnaires recevront un petit dividende. En raison des incertitudes persistantes, le groupe ne se risque pas à faire de prévision pour 2021, a-t-il indiqué mardi soir.

Le chiffre d'affaires annuel a atteint 6,76 milliards de dollars, environ 8% de moins qu'en 2019. Les affaires ont particulièrement souffert dans le secteur de la chirurgie des yeux où les interventions ont été réduites à cause des mesures de lutte contre la pandémie, salles d'opération et cabinets médicaux ayant dû rester fermer en partie. Les soins pour les yeux (gouttes et lentilles) ont mieux résisté.

Avec la réouverture des hôpitaux, la situation s'est rapidement améliorée. Au 4e trimestre, le chiffre d'affaires a atteint 1,93 milliard de dollars, un peu plus qu'un an plus tôt (1,88 milliard).

Sur l'ensemble de l'année, la crise du coronavirus a fortement impacté la profitabilité. Le résultat opérationnel de base a atteint 789 millions de dollars, contre 1,27 milliard en 2019 et la marge afférente a fondu à 11,7% de 17,2%. Les variations des cours de change ont pesé négativement pour 40 points de base sur la marge, a précisé Alcon.

Au final, l'ancienne filiale de Novartis boucle 2020 sur une perte nette de 531 millions de dollars, après une perte de 656 millions en 2019. Les données présentées sont dans l'ensemble conformes aux prévisions des analystes consultés par AWP.

Malgré la perte annuelle, les actionnaires pourront bénéficier d'un (petit) dividende. L'assemblée générale du 28 avril prochain devra se prononcer sur un versement de 10 centimes par action.

En raison des incertitudes liées à la crise du coronavirus, Alcon ne se risque à nouveau pas à faire de prévision pour l'exercice 2021.

Le groupe gère ses dépenses en tenant compte de l'évolution des ventes et échelonne ses dépenses d'investissements. Il conserve les priorités pour la transformation et les investissements stratégiques et se concentre sur la préparation de son propre programme pour "soutenir la reprise du marché qui arrive".

Cité dans le communiqué, le directeur général Dave Endicott a relevé que la reprise persistante des affaires est la preuve de la capacité de résistance des marchés finaux, de l'agilité et de la motivation des collaborateurs, de la capacité à créer de la valeur ajoutée avec un pipeline rempli d'innovations passionnantes pour combler des besoins non satisfaits.

