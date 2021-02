Alcon seul dans le rouge au SMI après des résultats 2020 décevants

Zurich (awp) - L'action Alcon était à la peine mercredi à la Bourse suisse, seule valeur de l'indice vedette SMI à évoluer en territoire négatif, après la publication dans la nuit d'une perte nette ramenée à un peu plus d'un demi-milliard de dollars (après -656 millions en 2019), qui n'empêchera toutefois pas l'ex-filiale de Novartis de rémunérer ses actionnaires à hauteur de 10 centimes par titre, après une année de disette.

A 11h25, la nominative Alcon accusait un recul de 2,2% à 63,38 francs suisses, après être descendue à 61,70 francs suisses, lanterne rouge d'un SMI en hausse de 1,18%.

L'année 2020 n'aura pas été facile, résume Mirabaud Securites dans une note. La pandémie de coronavirus a durement touché l'entreprise, même si la reprise oservée en deuxième moitié d'exercice s'est accélérée sur la fin de l'année. L'établissement genevois salue le retour, même modeste, de la rémunération des actionnaires.

La performance publiée par Alcon s'est avérée légèrement supérieure aux attentes, relève pour sa part Sibylle Bischofberger. L'experte de la banque Vontobel se dit néanmoins quelque peu déçue par l'absence de perspectives pour l'exercice en cours, même si selon elle, les tendances de fond de la demande demeurent intactes. La recommandation "hold" reste de mise, de même que l'objectif de cours de 67 francs suisses.

Au vu des chiffres de la concurrence et des nombreux lancements de produits réalisés par Alcon l'année dernière, Daniel Buchta, de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), s'attendait à une meilleure performance au quatrième trimestre en termes de ventes et de résultat avant intérêts et impôts (Ebit) de base.

L'analyste se veut néanmoins optimiste pour l'année en cours et prédit à l'entreprise une croissance supérieure à celle du marché, qui devrait enfin lui permettre de se rapprocher des 20% visés pour la marge Ebit de base. Dans la foulée, il reconduit sa recommandation de surpondération pour le titre.

buc/jh