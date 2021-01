Novartis : accord avec BeiGene pour le tislelizumab

Novartis annonce la signature d'un accord de collaboration stratégique afin d'obtenir la licence du tislelizumab de BeiGene sur les principaux marchés en dehors de la Chine.



Selon les termes de l'accord, Novartis obtiendra les droits de développement et de commercialisation du tislelizumab aux États-Unis, au Canada, au Mexique, dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, en Norvège, en Suisse, en Islande, au Liechtenstein, en Russie et au Japon en échange d'un paiement initial de 650 millions USD en plus de redevances et paiements échelonnés.



La transaction a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés, indique Novartis qui précise que BeiGene conservera les droits sur le tislelizumab en Chine et 'dans d'autres pays'.



Le tislelizumab est un anticorps monoclonal qui pourrait s'avérer efficace dans une douzaine d'indications, 'y compris le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC), le carcinome hépatocellulaire (CHC), le carcinome épidermoïde de l'oesophage, le cancer gastrique et le carcinome du nasopharynx', indique Novartis.



Son premier dépôt réglementaire en dehors de la Chine est attendu en 2021.



