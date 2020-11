Novartis : accord de licence pour remestemcel-L

Novartis fait part d'un accord de licence mondial exclusif avec Mesoblast pour développer, commercialiser et fabriquer remestemcel-L pour le traitement du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) et d'autres indications.



'L'ajout de remestemcel-L pourrait renforcer le portefeuille respiratoire de Novartis en le dotant d'une thérapie potentielle de premier ordre du SDRA, utilisant une technologie à base de cellules avec un potentiel de plateforme', explique le groupe de santé suisse.



L'accord comprend un paiement initial de 50 millions de dollars et une souscription à des actions, ainsi que des paiements d'étapes fondés sur les performances et des redevances pour accéder à une plateforme avec des droits à des indications potentielles.



