06/11/2020 | 08:30

Novartis fait le point sur l'essai CAN-COVID chez des patients hospitalisés atteints de pneumonie COVID-19 et de syndrome de libération de cytokines (SRC).



L'essai de phase III portant sur le canakinumab plus standard de soins (SoC) n'a pas atteint son critère d'évaluation principal d'une plus grande chance de survie des patients sans la nécessité d'une ventilation mécanique invasive, ou son critère secondaire clé de réduction de la mortalité par COVID-19, par rapport au SoC.



Novartis a encore renforcé ses efforts de réponse à la pandémie en collaborant avec Molecular Partners pour développer deux thérapies DARPin pour une utilisation potentielle contre COVID-19. De plus, un essai de phase III sur le ruxolitinib dans COVID-19 est en cours, avec des résultats préliminaires attendus d'ici la fin de l'année.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.