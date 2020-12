Novartis : l'UE approuve un médicament contre le cholestérol

Le fabricant suisse de médicaments Novartis a annoncé que la Commission européenne avait approuvé un nouveau traitement pour réduire le cholestérol, qui empêche la production de protéines dans le foie et les élimine du sang.



La société bâloise a déclaré que l'approbation était basée sur les résultats d'un essai clinique où Leqvio a réduit le cholestérol des lipoprotéines de basse densité (C-LDL) jusqu'à 52%.



Leqvio est le premier ARN interférent de petite taille approuvé pour les patients atteints de maladie cardiovasculaire athérosclérotique (ASCVD), d'ASCVD équivalent risque et d'hypercholestérolémie (HFC), qui sont tous des facteurs pouvant entraîner des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux.



Leqvio est actuellement examiné par la Food and Drug Administration américaine.



