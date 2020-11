Novartis : l'anti-migraineux Aimovig démontre sa supériorité

02/11/2020 | 09:43

Novartis a annoncé lundi que son essai clinique comparatif de phase IV entre Aimovig, son traitement de la migraine, et le topiramate, un antiépileptique, avait atteint ses critères d'évaluation primaire et seconde en termes de supériorité.



L'étude a montré que le médicament présentait une meilleure innocuité et efficacité chez les patients présentant des crises migraine épisodiques et chroniques, avec une moindre tendance à l'arrêt du traitement sur une période de 24 semaines, indique le laboratoire suisse dans un communiqué.



Aimovig a notamment permis à une plus grande proportion de patients d'atteindre une réduction de 50% de leur nombre mensuel de jours de migraine (MMD), explique Novartis.



'Les données générées dans cette première étude comparative renforce l'utilité du traitement pour prévenir de façon sûre et efficace la migraine', estime le Professeur Uwe Reuter, un médecin de la Charité Universitätsmedizin, cité dans le communiqué.



D'ores et déjà approuvé en Europe et aux Etats-Unis, Aimovig est commercialisé par Novartis dans le monde entier, à l'exception du marché japonais, où le médicament est distribué par Amgen, et des Etats-Unis, où le traitement est mis sur le marché par les deux groupes.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.