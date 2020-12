Novartis : résultats positifs d'une étude dans l'EMD

Novartis a annoncé aujourd'hui les résultats positifs des premiers résultats interprétables de l'étude de phase III KESTREL, évaluant l'efficacité et l'innocuité de Beovu (brolucizumab) 3 mg et 6 mg dans l'oedème maculaire diabétique (EMD).



L'essai a atteint son critère principal de non-infériorité dans la variation de la meilleure acuité visuelle corrigée (BCVA) entre la valeur initiale de Beovu 6 mg et l'aflibercept 2 mg à un an.



L'essai a également atteint son critère d'évaluation secondaire clé de non-infériorité de la variation moyenne du BCVA de Beovu 6 mg par rapport à l'aflibercept 2 mg de la semaine 40 à la semaine 52.



' Les patients traités par Beovu 6 mg ont présenté une amélioration significative de la variation de l'épaisseur du sous-champ central (CST) par rapport à la valeur de départ sur la période de la semaine 40 à la semaine 52 ' indique le groupe.



' Ces résultats démontrent que Beovu a le potentiel, s'il est approuvé, d'offrir aux patients atteints de DME une meilleure gestion de la maladie ', a déclaré Dirk Sauer, responsable mondial du développement, Novartis Pharma Ophthalmology.



