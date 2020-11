Novartis : un plan de rachat d'actions, le pipeline progresse

Le fabricant suisse de médicaments Novartis a décidé mardi de soutenir le cours de son action, affaibli par les inquiétudes concernant son pipeline, en déclarant qu'il rachèterait jusqu'à 2,5 milliards de dollars d'actions en signe de 'confiance' dans sa croissance.



Ce rachat, qui commence immédiatement, durera jusqu'au premier semestre 2021, soutenu par la liquidité et le bilan 'solide' de l'entreprise, a déclaré Novartis.



Le groupe a également déclaré qu'elle augmenterait la taille de son programme de productivité à partir de 2021, de 1,5 milliard de dollars à deux milliards de dollars.



La société est en bonne voie pour réaliser deux milliards de dollars d'économies d'ici la fin de l'année, a souligné la direction.



En ce qui concerne son pipeline, Novartis a déclaré qu'elle possède actuellement 116 actifs en phase I ou II, et 49 en phase III, ce qui devrait alimenter la croissance à moyen et long terme, tout en stimulant l'expansion des marges.



La marge de son unité de médicaments innovants - qui comprend le médicament Entresto contre l'insuffisance cardiaque et le médicament Cosentyx contre le psoriasis devrait atteindre un sommet de 30 à moyen terme, a rajouté le groupe.



