Prévisions Alcon: recettes de 2,1 milliards de dollars au 3e trimestre

Zurich (awp) - Le mastodonte des dispositifs et consommables ophtalmiques Alcon offrira mardi 15 novembre en fin de soirée un aperçu de sa performance entre juillet et fin septembre. Six analystes se sont pliés pour le consensus AWP à l'exercice des pronostics:

T3 2022E (en mio USD) consensus AWP fourchette T3 2021A estimations chiffre d'affaires 2125 2092 - 2165 2084 5 (en %) marge opérationnelle 9,5 8,1 - 10,2 1,0 5 marge op. de base 17,3 16,6 - 17,7 17,7 6 (en USD) BPA de base 0,50 0,47 - 0,55 0,54 4

FOCUS: l'ancienne filiale de Novartis devrait s'être maintenue sur le voie de la croissance au troisième trimestre, portée aussi bien par son portefeuille de lentilles de contact que par ses instruments chirurgicaux. Lancements de produits en série, conquête de parts de marché et intégration notamment du concurrent Ivantis, repris en tout début d'année, auront largement compensé l'appréciation du billet vert.

Les observateurs anticipent toutefois aussi une poursuite de la normalisation des affaires, au terme d'un formidable mouvement de rattrapage au sortir de la pandémie. L'essor des ventes atteignait ainsi 14% hors effets de changes sur les trois premiers mois de l'année, avant de s'amenuiser à 10% sur les trois suivants.

Les investissements prévus dans la recherche et le développement risquent quant à eux d'avoir pesé sur la rentabilité.

OBJECTIFS: la direction a modéré ses ambitions annuelles à l'issue de la mi-parcours, avançant désormais une croissance de 9 à 11%, pour un chiffre d'affaires entre 8,6 et 8,8 milliards de dollars (8,7 à 8,9 milliards en mai dernier). La marge opérationnelle de base était toujours estimée entre 18% et 19%. Le bénéfice de base dilué par action est désormais attendu entre 2,2 et 2,3 USD contre 2,35-2,45 USD en mai.

A l'horizon 2025, le groupe entend franchir le cap des 10 milliards de dollars de recettes, moyennant une croissance tant organique que par acquisitions. La marge opérationnelle (Ebit) de base doit s'établir dans un couloir de 24 à 26%.

POUR MÉMOIRE: le point d'orgue du trimestre aura sans conteste été l'annonce du rachat fin août du laboratoire nord-carolinien Aerie Pharmaceuticals pour 770 millions de dollars (743,1 millions de francs suisses alors). L'opération doit notamment renforcer le positionnement d'Alcon dans les domaines du glaucome et de la sécheresse oculaire.

L'opération s'inscrit dans le sillage de la reprise finalisée en tout début d'année du développeur californien de dispositifs chirurgicaux peu invasifs Ivantis, pour 475 millions de dollars (433 millions de francs suisses au moment de l'annonce).

COURS DE L'ACTION: amputé d'un bon quart depuis le début de l'année, le titre Alcon fait pâle figure en comparaison avec un SMI en retrait de 14%. La nominative s'était toutefois enrobée de près de 40% l'an dernier.

jl/jh/vj