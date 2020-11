Prévisions Alcon: revenus autour de 1,73 milliard de dollars au 3e trimestre

Zurich (awp) - Le producteur de dispositifs et consommables ophtalmiques Alcon va publier mardi soir ses résultats au troisième trimestre 2020. Sept analystes ont contribué au consensus AWP:

T3 2020E (en mio USD) consensus AWP fourchette T3 2019A estimations chiffre d'affaires 1'726 1'674 - 1'806 1'841 7 résultat opérationnel -151 -167 - -112 -18 4 - marge -8,7 -9,7 - -6,3 -1,0 4 résulta op. de base 206 170 - 281 320 7 - marge 12,0 10,0 - 15,5 17,4 6 BPA de base (USD) 0,28 0,21 - 0,38 0,46 6

FOCUS: le confinement et les ajournements d'opérations électives ont durement affecté la performance d'Alcon au deuxième trimestre. Le chiffre d'affaires avait fondu d'un tiers et le groupe avait plongé dans le rouge. Les analystes anticipent désormais une formidable remontée, à l'image de ce qu'a montré le concurrent Johnson&Johnson avec ses lentilles de contact il y quelques semaines.

Alcon n'est toutefois pas limité aux lentilles consommables, mais demeure aussi exposé au matériel chirurgical qui risque de se redresser un peu moins vite.

OBJECTIFS: la feuille de route initialement établie a été déchirée dès la présentation des résultats du 1er partiel, à l'arrivée de la première vague pandémique. A l'exception d'une attention particulière pour la préservation de la trésorerie, la direction n'a pas émis de nouvelles directives.

POUR MÉMOIRE: deux gros actionnaires ont disparu des tableaux début octobre. Capital Group et T. Rowe Price se sont enfoncés sous la barre des 3%, sans qu'on sache s'ils conservent des parts résiduelles de leurs participation initiale de quelque 5% chacun.

COURS DE L'ACTION: à 56,30 francs suisses, la nominative Alcon a plus que compensé sa dégringolade du printemps. L'évolution depuis début juin s'est toutefois avérée en dents de scie. Un plus haut avait été inscrit fin février à 63,30 francs suisses et un plus bas mi-mars à 38,625 francs suisses.

