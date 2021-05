Prévisions Alcon: revenus de 1,93 milliard de dollars au 1er trimestre

Zurich (awp) - Le fabricant de dispositifs chirurgicaux et consommables ophtalmiques Alcon prévoit de livrer mardi 4 mai au soir un aperçu de ses résultats sur les trois premiers mois de l'année. Six analystes se sont pliés pour le consensus AWP à l'exercice des pronostics:

T1 2021E (en mio USD) consensus AWP T1 2020A chiffre d'affaires 1930 1822 (en %) marge opérationnelle 4,2 -1,5 marge op. de base 16,6 16,6 (en USD) BPA de base 0,45 0,45

FOCUS: les observateurs tenteront de déterminer la persistance du rétablissement entamé en fin d'année dernière, au terme d'une année chahutée par la pandémie de coronavirus. Les analystes partent du principe que la normalisation se sera poursuivie, tant dans le domaine des dispositifs (Surgical) que dans celui des lentilles de contact (Vision care). La direction anticipait aux dernières nouvelles un retour à la normale en seconde moitié d'exercice.

Fournisseur de matériel chirurgical dans un domaine largement considéré comme "électif", le mastodonte helvético-texan avait particulièrement souffert des reports d'interventions jugées non urgentes au profit des urgences Covid-19 dans nombre de centres hospitaliers.

Alcon doit par ailleurs commencer à récolter cette année les fruits de sa lente maturation, entamée sous la houlette de son patron David Endicott au moment de son autonomisation du giron de Novartis.

OBJECTIFS: la feuille de route à l'horizon 2025, présentée en mars, prévoit à cette date un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars - hors éventuelles acquisitions d'ici là - assorti d'une marge opérationnelle de base autour de 25%. Le flux de trésorerie doit s'établir dans une fourchette de 1,8 à 2,0 milliards. La direction ne s'est pas aventurée sur le terrain des perspectives chiffrées pour l'année en cours, invoquant de trop nombreuses inconnues liées à la crise sanitaire.

POUR MÉMOIRE: Alcon a fraîchement repris à son ancienne maison-mère Novartis les droits commerciaux exclusifs aux Etats-Unis sur les gouttes ophtalmiques de la marque Simbrinza, pour 355 millions de dollars. L'homologation par la FDA remonte à 2013 et la protection des brevets court jusqu'en 2030.

Les responsables de la firme se sont vus en avril infliger un camouflet par leurs actionnaires, sous la forme d'un rejet du rapport sur leur rémunération. Le scrutin sur cet objet lors de la dernière assemblée générale n'avait cependant qu'un caractère consultatif.

COURS DE L'ACTION: à plus de 70 francs suisses, la nominative Alcon navigue actuellement bien au-dessus des 40 francs suisses sous lesquels elle avait plongé à l'éclatement de la pandémie de coronavirus comme des 55 francs suisses à son introduction en Bourse le 9 avril 2019. Le titre s'est enrobé de plus de 15% depuis début janvier, contre à peine plus de 3% pour le SMI.

