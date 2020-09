ALD : le Crédit Suisse recommande l'achat du titre

23/09/2020 | 14:20

Le broker maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours de 10,1 euros. L'analyse de Crédit Suisse s'appuie sur trois éléments clés : ALD est très bien positionné sur un marché ou la mobilité flexible et l'électrification se poursuivent ; le marché européen des voitures d'occasion laisse entrevoir des signes de reprises ; enfin, la récente liquidation du marché rend la valorisation d'ALD encore plus attractive.



Par ailleurs, les données disponibles suggèrent toutes une reprise du marché des occasions au 3e trimestre.



Les résultats du 3ème trimestre seront d'ailleurs publiés le 5 novembre. Une semaine plus tard, la société devrait fournir ses nouvelles orientations et mettre à jour sa stratégie, indique le Crédit Suisse.



