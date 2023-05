ALD : A suivre aujourd'hui

ALD, filiale de Société Générale, annonce avoir finalisé avec succès l'acquisition de 100 % du capital de LeasePlan, l’un des spécialistes mondiaux de la gestion de flotte et de la mobilité, auprès d’un consortium mené par TDR Capital, pour un montant total de 4,8 milliards d’euros, financé à la fois en titres ALD et en numéraire. Le nouvel ensemble possède une flotte totale de 3,3 millions de véhicules gérés dans le monde. ALD devient une Compagnie Financière Holding, une institution régulée sous la supervision de la Banque Centrale Européenne.



Conformément à ses engagements, Société Générale restera l'actionnaire majoritaire de long terme d'ALD, avec 52,6 % du capital et un engagement de conservation des titres de 40 mois. Les précédents actionnaires de LeasePlan détiennent 30,75 % du capital de l'entité combinée et sont soumis à un engagement de conservation de 12 mois. tandis que le flottant représente 16,6 %.



Pour mettre en œuvre le développement stratégique de l'entité combinée, Tim Albertsen, Directeur général d'ALD SA depuis mars 2020, a réuni une nouvelle équipe dirigeante, composée d'une équipe de Direction générale et d'un Comité exécutif nouvellement constitué.