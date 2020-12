Credit Suisse a relevé son objectif de cours de 12,20 à 13,50 euros sur le titre ALD, tout en maintenant son opinion Surperformance. Le broker salue la résilience du business model et estime que les perspectives de croissance de la filiale de leasing d'automobile de la Société Générale demeurent intactes. L’analyste prévoit que la flotte d’ALD progressera de plus de 7% par an à partir de 2023, ce qui devrait contribuer à atteindre l'objectif de 2,3 millions de contrats d'ici 2025.