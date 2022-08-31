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ALD : Document AMF CP. 2022DD858800

31/08/2022 | 18:31
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2022DD858800

31 août 2022

FR0013258662 - DD153054

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

MIEL HORSTEN, Group Regional Director

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ALD

LEI : 969500E7V019H9NP7427

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 31 août 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013258662ALD

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 11.1200 Euro

VOLUME : 1 500.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 11.1200 Euro

VOLUME : 1 500.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 31 août 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

ALD International SA published this content on 31 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 August 2022 16:30:02 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2022 969 M 970 M -
Dette nette 2022 17 455 M 17 485 M -
PER 2022 4,69x
Rendement 2022 11,3%
Capitalisation 4 513 M 4 521 M -
VE / CA 2022 2,09x
VE / CA 2023 2,44x
Nbr Employés 6 627
Flottant 19,9%
Graphique ALD
Durée : Période :
ALD : Graphique analyse technique ALD | Zone bourse
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Tendances analyse technique ALD
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
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Nombre d'Analystes 6
Dernier Cours de Clôture 11,20 €
Objectif de cours Moyen 17,42 €
Ecart / Objectif Moyen 55,5%
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Dirigeants et Administrateurs
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Gilles Momper Chief Financial Officer
Diony Lebot Chairman
Hans van Beeck Chief Administrative Officer
Xavier Pascal Durand Independent Director
Secteur et Concurrence
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CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY0.38%81 494
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LIMITED8.28%70 038
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION-17.78%57 490
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.6.37%14 183