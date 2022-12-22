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ALD : Document AMF CP. 2022DD877264

22/12/2022 | 20:37
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2022DD877264

21 décembre 2022

FR0013258662 - DD154690

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

DIONI LEBOT, PRESIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ALD

LEI : 969500E7V019H9NP7427

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 19 décembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : AUGMENTATION DE CAPITAL

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 7.5000 Euro

VOLUME : 3 263.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 7.5000 Euro

VOLUME : 3 263.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 21 décembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

ALD International SA published this content on 22 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 December 2022 19:34:16 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 10 801 M 11 444 M -
Résultat net 2022 1 173 M 1 243 M -
Dette nette 2022 23 107 M 24 483 M -
PER 2022 3,81x
Rendement 2022 12,6%
Capitalisation 4 368 M 4 628 M -
VE / CA 2022 2,54x
VE / CA 2023 2,12x
Nbr Employés 6 627
Flottant 54,7%
Graphique ALD
Durée : Période :
ALD : Graphique analyse technique ALD | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ALD
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 6
Dernier Cours de Clôture 10,84 €
Objectif de cours Moyen 18,39 €
Ecart / Objectif Moyen 69,6%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Tim Torben Albertsen Chief Executive Officer & Director
Gilles Momper Chief Financial Officer
Diony Lebot Chairman
Hans van Beeck Chief Administrative Officer
Xavier Pascal Durand Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ALD-8.18%4 635
UNION PACIFIC CORPORATION-18.47%133 988
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY6.25%81 925
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LIMITED13.40%70 444
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION-17.13%60 033
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.-13.67%10 938