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    ALD   FR0013258662

ALD

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ALD : Document AMF CP. 2023DD887859

07/03/2023 | 18:16
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2023DD887859

07 mars 2023

FR0013258662 - DD155484

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Hans van Beeck, Chief Administrative Officer

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ALD

LEI : 969500E7V019H9NP7427

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 06 mars 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013258662ALD

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 13.0000 Euro

VOLUME : 5 188.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 13.0000 Euro

VOLUME : 5 188.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 07 mars 2023

COMMENTAIRES :

Ordre de vente à cours limite donnée le 20 février 2023

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

ALD International SA published this content on 07 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 March 2023 17:14:02 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2022 10 822 M 11 558 M -
Résultat net 2022 1 163 M 1 242 M -
Dette nette 2022 23 103 M 24 674 M -
PER 2022 4,60x
Rendement 2022 10,2%
Capitalisation 7 308 M 7 805 M -
VE / CA 2022 2,81x
VE / CA 2023 2,84x
Nbr Employés 7 050
Flottant 54,7%
Graphique ALD
Durée : Période :
ALD : Graphique analyse technique ALD | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ALD
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 8
Dernier Cours de Clôture 12,94 €
Objectif de cours Moyen 18,13 €
Ecart / Objectif Moyen 40,1%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Tim Torben Albertsen Chief Executive Officer & Director
Gilles Momper Chief Financial Officer
Diony Lebot Chairman
Hans van Beeck Chief Administrative Officer
Xavier Pascal Durand Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ALD20.26%7 805
UNION PACIFIC CORPORATION1.11%127 777
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY0.83%78 848
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LIMITED4.71%72 240
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION-9.74%50 663
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.10.29%11 707