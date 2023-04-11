Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. ALD
  6. Actualités
  7. Synthèse
    ALD   FR0013258662

ALD

(ALD)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35:19 11/04/2023
11.03 EUR   +3.67%
18:28Ald : Document AMF CP. 2023DD893825
PU
13:26Les actions sud-coréennes augmentent pour la troisième session consécutive ; Jusung Engineering ajoute 12%.
MT
06/04Ald : Document AMF CP. 2023DD893179
PU
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

ALD : Document AMF CP. 2023DD893825

11/04/2023 | 18:28
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2023DD893825

11 avril 2023

FR0013258662 - DD156111

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

MIEL HORSTEN, Group Regional Director

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ALD

LEI : 969500E7V019H9NP7427

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 03 avril 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition d'actions gratuites

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013258662ALD

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 10 713.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 10 713.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 11 avril 2023

COMMENTAIRES :

Underlying value of the share at 10.80 euro per share on 31/03 is at 115.700,4 euro

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

ALD International SA published this content on 11 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 April 2023 16:27:05 UTC.


© Publicnow 2023
Toute l'actualité sur ALD
18:28Ald : Document AMF CP. 2023DD893825
PU
13:26Les actions sud-coréennes augmentent pour la troisième session consécutive ; Jusung Eng..
MT
06/04Ald : Document AMF CP. 2023DD893179
PU
06/04Ald : Document AMF CP. 2023DD893290
PU
05/04Ald : Document AMF CP. 2023DD892888
PU
04/04Chargepoint Holdings et ALD Automotive créent une entreprise de recharge de véhicules é..
MT
04/04Stellantis remanie les structures européennes de financement et de crédit-bail avec BNP..
MT
04/04ALD crée avec ChargePoint une entreprise de recharge de voitures électriques en Europe
DJ
04/04Mobilité électrique: ALD crée une coentreprise avec Chargepoint pour..
AO
04/04ALD Automotive et ChargePoint Holdings, Inc. créent une nouvelle activité de recharge d..
CI
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur ALD
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 10 822 M 11 737 M -
Résultat net 2022 1 163 M 1 261 M -
Dette nette 2022 23 103 M 25 057 M -
PER 2022 3,78x
Rendement 2022 12,4%
Capitalisation 6 009 M 6 517 M -
VE / CA 2022 2,69x
VE / CA 2023 2,73x
Nbr Employés 7 050
Flottant 54,7%
Graphique ALD
Durée : Période :
ALD : Graphique analyse technique ALD | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ALD
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 8
Dernier Cours de Clôture 10,64 €
Objectif de cours Moyen 18,13 €
Ecart / Objectif Moyen 70,3%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Tim Torben Albertsen Chief Executive Officer & Director
Gilles Momper Chief Financial Officer
Diony Lebot Chairman
Hans van Beeck Chief Administrative Officer
Xavier Pascal Durand Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ALD-1.12%6 517
UNION PACIFIC CORPORATION-4.07%121 056
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY-0.62%78 515
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LIMITED1.42%70 462
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION-17.90%46 051
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.1.19%11 083
1 Zonebourse vaut mieux que 1000 Influenceurs !
Inscription 100% Gratuite
fermer